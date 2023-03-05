В целях предотвращения военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехстороннего заявления, прекращения Арменией незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин в Азербайджан, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на армянской стороне.