Вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян высказал свое мнение о работе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Ты управляешь автомобилем, не заботясь о нем».

Об этом написал на своей странице в Facebook Армен Ашотян в ответ на заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна, который сравнил управление страной с вождением автомобиля.

Он, в частности, отметил:

«Ты, бездарь,

в 2018 году угнал машину, которая, конечно, была не идеальной, но «на ходу».

Ты сел за руль угнанной машины, пообещав наивным пассажирам безопасный и «счастливый» ход.

Вместо этого ты начал бить эту машину об бордюры, начал ее «раскулачить», игнорировать «техосмотр», не показывать ее специалистам.

За это время из-за твоих аварий погибли несколько тысяч пассажиров.

Ты управляешь автомобилем, не заботясь о нем.

Ты обещал превратить «TOYOTA» в «LAMBORGHINI», но превратил автомобиль в «ЗАПОРОЖЕЦ».

Не забыть бы сказать, что за рулем этой машины ты постоянно находишься в нетрезвом состоянии.

Не говоря уже о том, что ты не только не умеешь водить, не только потерял дорогу, но еще и не имеешь водительских прав. Хотя бы потому, что в случае объективного обследования не сможешь получить элементарное «психо».