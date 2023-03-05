Вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян высказал свое мнение о работе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Ты управляешь автомобилем, не заботясь о нем».
Об этом написал на своей странице в Facebook Армен Ашотян в ответ на заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна, который сравнил управление страной с вождением автомобиля.
Он, в частности, отметил:
«Ты, бездарь,
в 2018 году угнал машину, которая, конечно, была не идеальной, но «на ходу».
Ты сел за руль угнанной машины, пообещав наивным пассажирам безопасный и «счастливый» ход.
Вместо этого ты начал бить эту машину об бордюры, начал ее «раскулачить», игнорировать «техосмотр», не показывать ее специалистам.
За это время из-за твоих аварий погибли несколько тысяч пассажиров.
Ты управляешь автомобилем, не заботясь о нем.
Ты обещал превратить «TOYOTA» в «LAMBORGHINI», но превратил автомобиль в «ЗАПОРОЖЕЦ».
Не забыть бы сказать, что за рулем этой машины ты постоянно находишься в нетрезвом состоянии.
Не говоря уже о том, что ты не только не умеешь водить, не только потерял дорогу, но еще и не имеешь водительских прав. Хотя бы потому, что в случае объективного обследования не сможешь получить элементарное «психо».
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