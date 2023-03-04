В районе Челикхан Адыямана (Турция) произошло землетрясение силой 4,4 балла.
Об этом сообщил AFAD.
Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 08:27 по местному времени на глубине 7 километров.
В районе Челикхан Адыямана (Турция) произошло землетрясение силой 4,4 балла.
Об этом сообщил AFAD.
Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 08:27 по местному времени на глубине 7 километров.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий