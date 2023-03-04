«С первого дня землетрясения БПЛА Bayraktar AKINCI и Bayraktar TB2 выполнили боевые полеты в зоне бедствия продолжительностью 2417 часов 6 минут», сообщает Anadolu на публикацию аккаунта Baykar, размещенную в Twitter.

«Национальные БПЛА, в частности 9 Bayraktar AKINCI, 8 из которых интегрированы с Baykar Rapid Mapping Pod, 42 Bayraktar TB2 выполнили в зоне землетрясения в общей сложности 2417 часов и 6 минут полета., Полеты в целях безопасности и оценки ущерба продолжаются».

Baykar Rapid Mapping System, с помощью которой делается изображения с высоким разрешением, используется Baykar для оценки ущерба в районе землетрясения.