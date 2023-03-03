3 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Агентством, а также вопросы ядерной безопасности и гарантий, а также текущая ситуация в регионе.

В ходе встречи министр также отметил, что Азербайджан придает большое значение обеспечению ядерной безопасности, подчеркнув важность соблюдения установленных Агентством стандартов безопасности при эксплуатации Мецаморской атомной электростанции, где Арменией используются устаревшие технологии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.