В отличие от того пути, по которому мы шли к Победе 27 лет, наше возвращение в Иреван и Зангезур может быть в более короткие сроки.

Об этом председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж сказал, выступая на общественном слушании комитета по правам человека «Преодолевая горы: Мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан», передает АПА.

«С уверенностью можно сказать, что земли, освобожденные Победой 8 Ноября, положат конец выселениям всех времен. В то же время в дальнейшем Община Западного Азербайджана будет расширяться и представлять этническое национальное богатство страны в целом», отметил депутат.