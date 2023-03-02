Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд. Об этом говорится в интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для Al Arabiya.

Киев будет настаивать на рассмотрении в суде вопроса о предоставлении Ираном беспилотников в РФ, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

«Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо давить на Тегеран, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить передачу Ираном в Россию ракет.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине как минимум три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран передавал РФ дроны самолетами и кораблями, а также доставлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов.