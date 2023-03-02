«Нас связывает общая история здесь — в Габоне — и, не будем скрывать, история «Франсафрик». Эта эпоха «Франсафрик» истекла», — заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон добавил, что регулярно слышит и читает о том, что «Франции приписывают намерения, которых она больше не имеет».

В этой связи он поспешил заверить, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу».