Землетрясение, по уточненным данным, магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр. Изначально центр сообщал, что магнитуда землетрясения составила 5,6.

Землетрясение зафиксировали в 16.59 по времени UTC (20.59 бак.вр.). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.