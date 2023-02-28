Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил на брифинге, якобы США планируют провести в Украине масштабные провокации с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое американские военные использовали во время войны во Вьетнаме.

«22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям в Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: «Российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне спецоперации». Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести в Украине провокацию с использованием токсичных химикатов», — сказал Кириллов.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — рассказал начальник войск РХБЗ, напомнив, что применение BZ запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химоружия.

По его словам, на это указывают факты одновременной поставки в Украину токсичных химикатов и средств защиты.

«Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку в Украину крупной партии средств индивидуальной защиты, включая 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ, более 3 млн противосудорожных таблеток, препаратов для детоксикации, более 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов», — сказал Кириллов.