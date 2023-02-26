Есть вероятность, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.

На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против России страны Северной Африки начали массово импортировать российские нефтепродукты.

Как сообщает The Wall Street Journal, аналитики подозревают, что часть российских грузов экспортируется обратно в Европу.

Как говорится в материале, импорт российского дизельного топлива в Марокко в январе вырос до 2 млн баррелей, против 600 тыс баррелей за весь 2021 год. В феврале ожидается прибытие в страну еще не менее 1,2 млн баррелей.

В Алжире и Египте также наблюдается рост. Тунис, который так же почти не импортировал российских нефтепродуктов в 2021 году, в последние месяцы поглощает российские поставки дизельного топлива, газойля, бензина и лигроина, которые обычно используются для производства химикатов и пластмасс.

В январе страна импортировала 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и импортирует еще 3,1 млн баррелей в этом месяце.

Как говорится в материале, увеличение импорта в Тунис и Марокко совпадает с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызывает беспокойство, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.

Марокко в прошлом месяце отправило 280 тыс баррелей на Канарские острова Испании и еще 270 тыс баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского дизельного топлива в Марокко.