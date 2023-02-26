Россия готовит атаку на азербайджанские трубопроводы руками Армении — об этом, как сообщает Minval, пишет британское издание The Express. По его данным, «Владимир Путин планирует новое наступление на Европу, санкционировав подготовку армянских войск для подрыва трубопроводов, по которым транспортируется газ из Азербайджана».

Как сообщает британский таблоид, «отчаявшаяся Россия планирует новое нападение, чтобы нарушить газовые потоки в Европу, предупреждают источники в разведке. Владимир Путин санкционировал подготовку армянских войск для нанесения ударов по трубопроводам, по которым транспортируется природный газ из Азербайджана.

Но этот шаг вряд ли понравится китайским лидерам, которые хотят положить конец экономически разрушительному конфликту и наметили рамки для «мирного плана»».

По сведениям Express, «согласно электронным перехватам, сделанным НАТО, Путин санкционировал подготовку армянских войск для нанесения ударов по трубопроводам, по которым транспортируется природный газ из Азербайджана. Этот план также вызвал беспокойство среди высокопоставленных министров и командующих войсками НАТО, которые собрались на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить его последствия».

Как подчеркивает издание, «Азербайджан становится все более ценным источником природного газа для Европы после решения ЕС отстраниться от российских поставок. В попытке воспрепятствовать этому, как сообщают источники, Москва уполномочила свой спецназ создать подконтрольные силы в Армении. План предполагает нападение на Южно-Кавказский трубопровод, по которому природный газ с газового месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря перекачивается в Турцию и далее.

На втором этапе Россия будет наращивать армию Армении, чтобы противостоять превосходящим азербайджанским войскам и захватить спорный регион Нагорного Карабаха, на суверенитет над которым претендуют обе страны». Как продолжает таблоид, «Москва недовольна тем, что Азербайджан занимает все более западную позицию с тех пор, как он вступил в Совет Североатлантического сотрудничества НАТО и подписал рамочный документ «Партнерство ради мира» в 1994 году. Важно отметить, что она также осознает, что ее влияние в Армении может ослабевать. Высокопоставленный военный источник сказал: «Разведка представляет трубопровод как классический сценарий «серой зоны», при котором Россия добивается срыва поставок газа в Европу, сохраняя при этом правдоподобное отрицание». «И Турции, и всему НАТО придется усилить свою оборонительную устойчивость»» — завершает Express и цитату, и статью.

Отдел новостей Minval.az