Скандал разгорелся в Британии после выявления связей известной своими проармянскими и исламофобскими взглядами баронессы Кокс с антиисламскими активистами.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, только после того, как всплыли документы, подтверждающие связи члена Палаты лордов Кокса с антиисламскими активистами, ей пришлось заявить о своих финансовых интересах.

Согласно этим документам, баронесса получила финансирование от американской организации, которой управляют евангельские филантропы, связанные с ортодоксальными христианскими группами и кампаниями против однополых браков.

Среди документов есть отчеты о встречах, проводимых Кокс в здании парламента с участием известных критиков ислама.

В свое оправдание Кокс заявила, что причина, по которой она не зарегистрировала поддержку, полученную от некоммерческой компании Equal and Free Limited, заключается в том, что «это просто ускользнула от ее внимания» и что «полученная сумма была использована для оплаты ее парламентского исследователя».