В турецком городе Конья, распололженном в центральной части Анатолии образовалась воронка площадью 1400 кв.м.

На данный момент экспертами выясняются причины ее образования. Местные жители привыкли к подобным явлениям, т.к. в регионе существуют более 100 карстовых воронок, сообщает турецкий новостной сайт Hürriyet.

Карстовые воронки образуются из-за движения почвы в растворимых в воде горных породах. Глубина одних не превышает метра, другие уходят под землю на десятки и сотни метров.