На юге Франции начались беспрецедентно масштабные военные учения Orion23 с целью подготовки к войне высокой интенсивности, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«В учениях примут участие 20 тысяч человек, которые организуют симуляцию крупных сражений на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов: в киберпространстве, космосе и в информационной среде», заявил министр. Он отметил, что это «самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения».