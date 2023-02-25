Россия не только нарастила производство своего вооружения, но и неплохо изучила вражеское оружие, узнав для себя много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в субботу в статье для журнала «Национальная оборона».

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле «на марше». Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу», — поделился замглавы Совбеза РФ.

Медведев добавил, что за год побывал на многих оборонных предприятиях России: они работают слаженно и без сбоев, полностью справляясь с кратно выросшим гособоронзаказом.

«Строятся новые цеха и заводы. Выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз. Да, это потребовало немалых усилий, иногда — «ручного управления». Удалось «расшить» узкие места, которые казались застарелыми и нерешаемыми проблемами. Оказывается, все возможно, когда в этом есть жизненная необходимость», — обрисовал ситуацию он.

Что важно, продолжил замглавы СБ, в «оборонке» сейчас растут и зарплаты, и это позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников, достойно вознаграждая их за труд, проводить максимально эффективную кадровую политику.

Медведев подчеркнул, что российский оборонный комплекс — это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится.