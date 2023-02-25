Президент США Джо Байден сделал несколько заявлений по Украине в интервью телеканалу ABC News:

Он сказал, что США пока не будут передавать истребители Украине.

Второе — это, то, что план Китая по мирному урегулированию в Украине «выгоден только России». В то же время у США нет данных о поставках китайских вооружений в Россию.

Байден допустил, что Крым Украина вернёт не сразу: «Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

При этом Украина должна сама решать, чем заканчивать конфликт, добавил президент США.