Владельцы автотранспортных средств, зарегистрированных в зарубежных странах, или лица, управляющие этими транспортными средствами, проезжающими транзитом по территории Азербайджана, будут плательщиками дорожного налога, а объектом дорожного налога будут считаться транспортные средства, принадлежащие этим лицам.

Это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что ставки дорожного налога, применяемые к транспортным средствам других государств, которые въезжают на территорию Азербайджана и должны облагаться дорожным налогом при выезде с территории страны, являются многоступенчатыми, и по этой причине расчет дорожного налога, выявление опасных грузов в составе декларируемых товаров и установление ставок налога приводят к большой потере времени, что негативно сказывается на времени проезда по территории КПП.

Законопроект был представлен на голосование и принят в третьем чтении.