Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Его величеству Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

«Ваше величество,

По случаю 25 февраля — национального праздника Государства Кувейт — от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания», — говорится в письме.