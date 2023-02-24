В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации сделок о купле-продаже недвижимости.

Указами, подписанными президентом в этом году, поставлены задачи по первичной регистрации недвижимого имущества и электронизации.

Об этом в своем выступлении на презентации «Цифровая платформа управления и новые инновационные системы» сказал заведующий сектором Отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Вюсал Шихалиев.

По его словам, планируется автоматизировать первичную регистрацию, что станет новым этапом в оформлении недвижимости.

«Однозначно идет подготовка. По имеющейся у меня информации, соответствующий пакет законодательных инициатив согласован и приближается завершающий этап, на котором он будет представлен по назначению в Администрацию президента», — подчеркнул Вюсал Шихалиев.