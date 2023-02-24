С начала года по 20 февраля в Азербайджан импортированы 195 единиц автомобилей с электродвигателями.

Об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив», передает Тренд.

«Проведенным анализом установлено, что импорт автомобилей с электродвигателями в Азербайджан в 2019 году составил 132 единицы, в 2020 году — 167 единиц, в 2021 году — 160 единиц. Импорт гибридных автомобилей в 2019 году составил 3645 единиц, 2020 — 5081 единиц, 2021 – 12 936 единиц. В результате предпринятых шагов количество автомобилей с электродвигателями, импортированных в Азербайджан в прошлом году, увеличилось до 486 единиц. А в 2023 году по состоянию на 20 февраля число импортируемых электромобилей составило 195 единиц», — сказал он.

Гусейнов отметил, что в дорожной карте, касающейся использования экологически чистых транспортных средств, определены четыре направления, связанные со стимулированием и поощрением использования этих транспортных средств.