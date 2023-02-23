Акция протеста, организованная на дороге Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию Шуши против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, в ночные часы 71-го дня акции продолжается с энтузиазмом, и на акции царит приподнятое настроение.

Как и днем, экоактивисты проявляют активность и в ночные часы, скандируя лозунги для выполнения законных требований азербайджанского общества, уточняет АЗЕРТАДЖ.

На данный момент участники акции по обеим сторонам дороги, не препятствуя движению, подняли плакаты с лозунгами на азербайджанском, русском и английском языках.

Лозунги, озвученные экоактивистами с первых дней акции, остаются неизменными: «Азербайджан не дремлет, стоит на страже своих ресурсов!», «Азербайджан един, отстаивает свои богатства!», «Стоп экологическому преступлению», «Стоп экоцид!», «Стоп расхищению наших ресурсов!», «Берегите природу», «Экоциду нет, Мониторингу да».

Волонтеры своими неизменными лозунгами выражают законное недовольство азербайджанского общества, настаивая на прекращении экологических преступлений и незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Акция продолжается в рамках цивилизованных норм.

В течение суток через территорию акции беспрепятственно проехали 67 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста.