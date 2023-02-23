Попытки западных стран расчленить Россию и лишить независимости обречены на провал, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, сегодня вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России, а солдаты и офицеры защищают то, «за что сражались наши деды и прадеды».

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу.