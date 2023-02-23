Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что визит президента США Джо Байдена в Киев — это пиар, чтобы на коне войны прискакать в президентскую избирательную кампанию в штатах. Такое мнение он выразил в интервью китайским СМИ.

«Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо», — приводит слова президента в четверг агентство БелТА.

«Молодец он. Сел, поехал, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал», — отметил Лукашенко. Однако, по его словам, подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно.

Глава государства также отметил, что визит Байдена в Украину стоит в одном ряду с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым США. «В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг», — сказал белорусский лидер. По его словам, Китаю спокойной жизни не будет.

«Главный соперник Соединенных Штатов Америки — это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи, — сказал Лукашенко.- Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая «опасность» от этого китайского объекта, а когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят, показать свой героизм». Президент отметил, что потом все люди разобрались, что это был просто недружественный шаг в отношении Китая. «Китайцы сразу заявили, что это гражданский шар. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили», — подчеркнул Лукашенко.