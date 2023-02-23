Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил о гибели четырёх человек при крушении вертолёта в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области.

«Поисковая группа МЧС добралась до вертолёта. Погибли четыре человека, два пострадали. Комитет гражданской авиации МИИР РК выражает соболезнование родным и близким погибших граждан при жёсткой посадке вертолёта», — говорится в сообщении комитета.

К месту происшествия вылетели сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.