Сообщения о поставках оружия РФ, выполняемых Китаем, являются домыслами и направлены против КНР.

Об этом в заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Так называемые «разведданные США» [о поставках оружия РФ] являются домыслами и клеветой в адрес Китая», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Он также подчеркнул, что с момента начала конфликта в Украине Китай неизменно призывал к миру и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации.

Ван Вэньбинь также заявил, что «США, которые являются крупнейшим поставщиком оружия украинской стороне, беспрестанно выдвигают в адрес Китая надуманные обвинения в поставках оружие России, что не только тормозит процесс урегулирования украинского кризиса, но и способно навредить китайско-американским отношениям».