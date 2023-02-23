Премьер-министр Испании Педро Санчес с утра 23 февраля прибыл в Киев. Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.
Об этом Педро Санчес написал в Twitter.
«Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир», — отметил премьер.
Педро Санчес прибыл в Киев поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел, в том числе замминистра Евгений Перебыйнис.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
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