Премьер-министр Испании Педро Санчес с утра 23 февраля прибыл в Киев. Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.

Об этом Педро Санчес написал в Twitter.

«Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир», — отметил премьер.

Педро Санчес прибыл в Киев поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел, в том числе замминистра Евгений Перебыйнис.