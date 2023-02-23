Пентагон тесно взаимодействовал с Белым домом для обеспечения безопасности президента США Джо Байдена во время его визита в Киев ранее на этой неделе. Об этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на регулярном брифинге в среду.

«Военные, конечно, тесно сотрудничали с аппаратом президента, с Белым домом, чтобы обеспечивать его охрану и безопасность, когда он отправился в Киев», — сказала она. При этом Сингх отказалась отвечать на уточняющий вопрос о том, сопровождали ли Байдена на территории Украины американские военные.

«Я не буду сейчас вдаваться в дополнительные подробности», — заявила она.