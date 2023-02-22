Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО в Варшаве со следом от пепла на лбу. Он принял участие в организованной «в большой тайне» святой мессе.

Польский ксендз Веслав Давидовски сказал, что он «имел честь посыпать пеплом голову» американского лидера, который является набожным католиком.



Сам президент Байден подтвердил свое участие в литургии Пепельной среды в социальных сетях. «Сегодня я присоединяюсь к христианам во всем мире, которые празднуют Пепельную среду. Время Великого поста — это время размышлений и благоразумия, а также возможность вновь посвятить себя Богу и друг другу. Давайте продолжать хранить веру и ждать Пасхи с сердцем, полных надежд», — написал он в Twitter.

Пепельная среда — день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписывается строгий пост. На католических мессах этого дня проводят специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом, но иногда вместо посыпания пеплом головы наносят на лоб пеплом знак креста. Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.