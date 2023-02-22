Более 5,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 23 января по 19 февраля, более 48 тыс. умерли. Количество летальных исходов снизилось на 62% по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 89%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 5 282 569 случаев заражения и 48 691 летальный исход.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США — 1 113 288. Далее следуют Япония (1 095 815), Китай (635 433), Республика Корея (430 042) и Германия (329 229). В США зарегистрировано больше всего умерших с 23 января по 19 февраля — 13 517. Далее следуют Китай (9 945), Япония (6 536), Австралия (2 179) и Великобритания (2 063).

По состоянию на 21 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 757 264 511 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 850 594 умерших от ковида.