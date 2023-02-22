Правоохранители Албании в понедельник в рамках операции «Эмбарго» задержали танкер, который, как подозревается, мог нелегально перевозить российскую нефть вопреки санкциям Запада. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как заявили в полиции, танкер, шедший под флагом Ливии, перевозил 22,5 тысячи тонн нефти по поддельной документации. Продукция должна была быть незаконно ввезена в Албанию.

«По предварительным данным следствия, подозревается, что эта партия нефти была получена из стран, против которых введено нефтяное эмбарго, а именно из России. Судно отправилось из Азербайджана и, как считается, было загружено нефтью в греческом порту Каламата с другого судна», — говорится в сообщении.

В результате танкер был задержан, а документация на нефть — изъята «для осуществления дальнейших процессуальных действий».

Отмечается, что Албания не впервые задерживает суда, которые пытаются незаконно ввезти нефть с территории Ливии, которая не находится под контролем признанного правительства. В сентябре 2022 года так было конфисковано почти 2300 тонн «черного золота».