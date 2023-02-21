По Лачинской дороге проехали семь автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Были созданы условия для беспрепятственного проезда в направлении Лачина автоколонны МККК в составе шести легковых и одного грузового автомобилей, пишет «Тренд».

Напомним, что утром эта автоколонна проследовала из Лачина в направлении Ханкенди.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.