Приезд европейской миссии в Армению не нравится Азербайджану, однако Баку не хочет портить отношения с ЕС. Таким мнением поделился с Minval.az политолог Ахмед Алили.

«Европейская миссия в Армении – это про внешнюю политику ЕС. Благодаря тем процессам, которые сейчас развиваются в регионе, ЕС становится геополитическим игроком. ЕС ранее принял программу об общеевропейской безопасности, где четко говорилось, что ЕС должен отправить свои мониторинговые миссии в разные регионы, и это очень удобный случай для того, чтобы воспользоваться шансом увеличить свою геополитическую значимость в регионе Южного Кавказа», — считает эксперт.

Аналитик придерживается мнения, что приглашение ЕС со стороны Армении совпало с их интересами проявить себя в качестве геополитической единицы.

Поэтому европейская миссия — это прежде всего про трансформацию самого ЕС, полагает он.

Однако насколько это миссия будет играть стабилизирующую роль, покажет время, но на данном этапе можно констатировать увеличение роли ЕС на Южном Кавказе, что говорит о повышенном интересе к региону со стороны Брюсселя.

«С другой стороны, нужно признать, что это создает не очень благоприятный фон в отношениях Баку и Брюсселя. Добавлю, что в Мюнхене президент Азербайджана в своем выступлении заявил, что Баку заинтересован в возобновлении брюссельского формата. Несмотря на то, что европейская миссия вчера прибыла в Армению и это не нравится официальному Баку, однако спокойная реакция в СМИ говорит о том, что Азербайджан не хочет осложнять отношения с ЕС», — добавил он.

Не исключены и определенные риски, считает эксперт.

«Но мы должны учесть и тот факт, что если эта миссия не будет обсуждать некоторые критические моменты с Баку, то партнеры Армении, например, Россия или Иран, могут пойти на определенные провокации против миссии. Поэтому Баку и Брюсселю надо наладить диалог во избежание каких-либо провокаций», — добавил он.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Рубена Варданяна и возможной его отставки, Алили сказал, что в самой Армении уже давно пришли к решению, что Варданян должен покинуть Карабах.

«Этот вопрос касается не только того, что Пашинян видит в Варданяне угрозу своей власти, но и того, что его фактор является дестабилизирующим в регионе. Особенно после слов президента Азербайджана в Мюнхене, что возможен диалог, в Ереване решили избавиться от деструктивного фактора скорейшим образом», — добавил он.

Однако сейчас, после решения Еревана избавиться от Варданяна и заявлений президента Азербайджана об установлении КПП на въезде в Лачинский и Зангезурский коридоры, нужно ожидать реакции Кремля.

«Дело в том, что проект «Варданян» курируется Москвой, но теперь ситуация меняется. Вместе с тем Алиев выдвинул условие, о котором мы говорили, — установка КПП на Лачинском коридоре, что в Кремле даже обсуждать не хотят, поскольку считают, что данный вопрос должен обсуждаться лидерами Армении, России и Азербайджана. Однако Азербайджан отказывался обсуждать данный вопрос в трехстороннем формате, поскольку это вопрос внутренней безопасности нашей страны. Теперь Азербайджан несколько видоизменил этот формат, сделав уклон в сторону Армении: есть границы Армении и Азербайджана, и эти страны могут договориться друг с другом, установив КПП на въезде в Лачинский и Зангезурский коридоры. Таким образом, Баку отодвигает в сторону других игроков и решает данный вопрос наедине с Ереваном. Поэтому сейчас мы должны ожидать реакцию России, которая постарается показать, что ее игнорировать не получится. Дальнейшие их действия покажут расстановку сил в регионе Южного Кавказа», — подчеркнул эксперт.

Ниджат Гаджиев