«Миссия ЕС в Армении начала сегодня свою деятельность, было осуществлено первое патрулирование».

Данную информацию привел в соцсети «Твиттер» верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель.

«EUMA будет способствовать обеспечению безопасности людей, укреплению доверия в регионе и поддержке усилий ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном», — заявил дипломат.

We launched the EU Mission in Armenia #EUMA, which is now operational and conducted its first patrol today.#EUMA will contribute to human security, build confidence on the ground and support EU efforts in the peace process between Armenia and Azerbaijanhttps://t.co/Wq26ZhbtsK pic.twitter.com/jtQTNafjaI

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 20, 2023