В регионах Азербайджана один килограмм мяса подорожал с 12-13 манатов до 14-15 манатов.

Продавцы в Джалилабаде сообщают, что за несколько дней говядина и баранина подорожали на 1-2 маната, сообщает Xəzərxəbər. В качестве причины они указывают рост цен на скот.

В Товузе выросла цена на баранину, мясо подорожало на 2-3 маната. Продавцы объясняют сложившуюся ситуацию тем, что владельцы ферм продают живых животных по завышенным ценам.

Аналогичная картина наблюдается в Барде. Продавцы связывают подорожание мяса с ростом цен на село и корма. Некоторые продавцы в качестве причины называют дефицит скота.

По словам продавцов, из-за повышения цен на мясо рухнули продажи.