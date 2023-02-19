Франция передаст Украине боевые машины AMX-10 RC уже в конце следующей недели. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien.

«Тренировки [украинских экипажей] заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели», – сообщил он.

Лекорню уклонился от вопроса, сколько же таких боевых машин будет поставлено в Украину. Министр отметил, что не хочет предоставлять России такую «стратегическую информацию».

Кроме того, чиновник сообщил, что у Франции нет планов анонсировать поставку основных боевых танков Leclerc в Украину.