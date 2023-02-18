В эти минуты две машины, принадлежащие российским миротворцам, беспрепятственно проехали через территорию проведения мирной акции, организованной азербайджанскими экоактивистами на дороге Лачин-Ханкенди.

Участники акции создали условия для движения двух грузовиков миротворцев из Ханкенди в направлении Лачина, пишет АЗЕРТАДЖ.

Как всегда, и сегодня — на 69-й день экоакции, автомобили, принадлежащие миротворцам, беспрепятственно передвигаются по местности, что еще раз демонстрирует, что цель акции — мирная. Азербайджанские экоактивисты придерживаются гуманитарных принципов с первого дня протестов. Эта акция, не имеющая политического характера, направлена против эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Карабаха.

Следует отметить, что сегодня уже был обеспечен беспрепятственный проезд 74 автомобилей по территории проведения акции.