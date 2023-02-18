Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек.
Об этом сообщил Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 40 642 человек.
Об этом сообщил Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
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