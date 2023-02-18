Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы.
Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.
Азербайджан увеличил экспорт газа на энергетический рынок Европы.
Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев на встрече в Мюнхене с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.
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