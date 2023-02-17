Азербайджанские спасатели установили 760 палаток для людей, пострадавших от землетрясения в турецком городе Кахраманмараше.

В палаточном городке, построенном на территории университета Имама Сютчю Кахраманмараша, азербайджанские волонтеры на передвижных печах готовят и раздают еду.

Полковник МЧС Азербайджана Халиг Гусейнов сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева сразу после землетрясения поисково-спасательная группа из 760 человек прибыла в Турцию и начала поисково-спасательные операции.

По словам полковника они останутся в Турции, пока ситуация не нормализуется.

X.Гусейнов также рассказал о работах, проводимых в зоне землетрясения:

«В настоящее время в Кахраманмараше работает поисково-спасательная группа МЧС, состоящая из 760 человек. На данный момент установлено 760 палаток, однако строительство палаток продолжается. Мы также обеспечиваем питанием пострадавших, размещенных в палатках. Наши палатки рассчитаны на шесть человек и оснащены дровяной печью, а также электричеством, кроватями и всем другим оборудованием. Турция — наша братская страна. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить жизнь наших братьев и сестер. Это проблема не только Турции, но и Азербайджана”.