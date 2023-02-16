Российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда мигрантов фиктивно ставили на учет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске.

«Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — рассказал он о мерах, принятых за последний год.

В Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет было поставлено почти 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства — этот показатель вырос на 67%, сообщил Патрушев.