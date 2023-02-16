Страна, которую на Западе считают самой демократичной в регионе Южного Кавказа, не перестает удивлять. СМИ Армении обеспокоены масштабами коррупции в стране, и справедливо негодуют по поводу разжиревших на распиле государственного бюджета чиновников.

Вместо того, чтобы общими усилиями поднимать обнищавшую, проигравшую войну Армению, армянские чиновники продолжают грабить государство и, более того, бессовестно демонстрируют свое богатство, нажитое преступным путем.

Так, Yerevan today пишет, что депутат правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян строит очередной особняк по адресу: Зовуни 34/5.

Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Наре Саркисян.

«Депутат ГД лично следит за строительными работами, часто посещает особняк. Уважаемые СМИ, пожалуйста, спросите этого депутата, на какие средства он строит свой очередной роскошный дворец», — написала пользователь.

В свою очередь «Голос Армении» привел целый список коррупционеров и взяточников.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и его жена приобрели особняк за сотни тысяч долларов, включая стоимость прилегающей территории и пристроек. Откуда у министра иностранных дел такие деньги, ведь он всю жизнь жил на государственную зарплату? До 2018 года его семья едва сводила концы с концами, в кресле спикера Мирзоян говорил о покупке домашней техники в кредит…», — говорится в статье «Почему Пашинян не спросит, откуда у них взялись большие деньги».

Согласно заметке, с парком «Ахтанак» в Ереване соседствует роскошный дом бывшего начальника Службы полиции Вовы Гаспаряна, стоящий 2 млн 300 тыс. долларов США. Тут же пишут про особняк бывшего премьера Овика Абрамяна, напоминающий по архитектуре здание парламента (Абрамян до назначения на пост премьера был спикером НС).

Любопытно, что сначала на особняк Абрамяна наложили арест, а потом началась закулисная суета по спасению его от передачи государству. В разгар судебного разбирательства по делу о конфискации незаконно приобретенного имущества с особняка Абрамяна был снят арест. После этого тайно произошла купля-продажа, и новым хозяином дома стало не государство, а новоиспеченный олигарх Нарек Налбандян, который ранее за 5 млрд драмов приобрел отель «Голден пелес» в Цахкадзоре, подаренный правящему режиму бывшим начальником Комитета по таможне Арменом Аветисяном.

В данный момент и на дом Гаспаряна наложен арест, но ситуация может измениться. В Армении практика конфискации имущества, нажитого преступным путем показала, что под прикрытием закона идет банальный передел собственности.

И это не все. Министр обороны Сурен Папикян занят сейчас обустройством недавно приобретенного роскошного особняка. Упоминается также о дорогущем особняке шурина (брата жены) Пашиняна — депутата Грачья Акопяна.

Заместитель руководителя аппарата правительства Баграт Бадалян приобрел в США дом, стоимостью в 500 млн долларов. Эта информация неоднократно фигурировала в СМИ и ни разу не была опровергнута.

Тема особняков высокопоставленных должностных лиц всегда была в поле зрения армянской оппозиции. Журналисты пишут, что «создалось впечатление, что окружение Пашиняна пристально присматривается к этим особнякам, приценивается и прикидывает, кому что достанется. Более того, СМИ пишут о том, как армянские чиновники пытаются присвоить имущество друг друга, и те, у кого есть каналы в следственных органах, просто «заказывают» своих конкурентов. Так, было сфабриковано обвинение против экс-председателя федерации по футболу Рубена Айрапетяна («Немец Рубо») и его сына. А позже выяснилось, что Андраник Кочарян предупредил его об аресте и предложил срочно покинуть страну, и появилась версия о том, что Кочарян положил глаз на роскошный особняк Айрапетяна.

Все это происходит на фоне обещания Никола Пашиняна вернуть народу все награбленное до последней копейки. Но как видно, дальше слов дело не пошло. Наоборот, после прихода Никола Пашиняна к власти, его брат стал обладателем сразу нескольких бизнесов и теперь достраивает особняк в окрестностях Иджевана.

Дорогая недвижимость и капиталы правящей верхушки растут, как на дрожжах. СМИ ежедневно публикуют сведения о пышных свадьбах и дорогостоящих заграничных вояжах пашиняновского окружения, ежедневно приобретаются новые дома, земельные угодья, бизнесы. Словом, привилегированные лица Армении устроили гонку за преумножением личных капиталов, движимого и недвижимого имущества, тогда как население страны нищенствует и ищет способы удрать оттуда. А главный вопрос: «Откуда у госчиновников Армении взялись большие деньги на приобретение дорогостоящего имущества?» остается без ответа. Никто с них не спросит.

Зато за пределами Армения создала себе имидж благополучной и чуть ли не самой демократичной страны. Интересно, что в индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации «Трансперенси Интернэшнл» за 2022 год по 100-балльной шкале Армения находится на 58 месте и входит «в число 8 стран, улучшивших свои позиции за последние 6 лет».

Согласно тому же индексу восприятия коррупции, Армения в этом плане даже опережает своих соседей: Турцию, Азербайджан и Иран. И мы даже знаем, почему создается такое ложное представление.

Последние 15 лет международные организации, составляя отчеты по ситуации в мире, применяют политику двойных стандартов по отношению к отдельным странам. В частности, международное движение Transparency International, составляя барометр мировой коррупции, каждый раз представляет Азербайджан, как страну с высоким процентом взяточничества. Более того, по уровню восприятия коррупции TI, как бы это смешно и абсурдно не звучало, сравнил Азербайджан с Южным Суданом и Сирией, которые имеют худший показатель в мире. То есть, если верить TI, даже в самой бедной стране Африки – Либерии живется лучше, чем в Азербайджане.

Поэтому в данном случае есть все основания полагать, что Армения просто подкупила Transparency International, и сделала это для привлечения иностранных инвесторов, для которых мнение международной организации, не менее коррумпированной, чем Армения, авторитетно.

Тогда как в плане всестороннего развития Армения не идет ни в какое сравнение с Азербайджаном. Если страна развивается, то это говорит о создании благоприятных условий для развития экономики, а также об упрощении и оптимизации ведения делопроизводства. Как Армения с ее отсталой экономикой и повсеместной коррупцией, о которой пишут сами армянские СМИ, может опережать Азербайджан и другие страны региона, и считаться благоприятной? Чушь собачья.

Отдел политики Minval.az