Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране. Совместное вещание организовано в рамках кампании «Турция, единое сердце», пишет «Репорт».

В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Отметим, что собранные средства будут перечислены на счета AFAD и Общества Красного Полумесяца.