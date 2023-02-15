Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и послом Европейского союза по программе Восточного партнерства Кристиной Йоханнессон.

Данная информация приводится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом по ряду направлений, включая энергетическую безопасность и развитие альтернативных энергетических ресурсов, а также текущая ситуация в регионе.

Министр проинформировал посла ЕС о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, текущей ситуации вокруг Лачинской дороги, а также о легитимных требованиях и интересах безопасности нашей страны в этом контексте. Послу ЕС были представлены сведения о препятствиях, создаваемых Арменией мирному процессу и переговорам по мирному соглашению.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным актуальным темам.