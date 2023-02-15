Руководитель американского агентства USAID Саманта Пауэр выразила поддержку действиям Армении, отправившей ранее гуманитарную помощь в зоны бедствия в Турции. Американский дипломат прокомментировала данное событие в своем Twitter, назвав его трогательным.

«Так трогательно видеть, чтобы помочь людям, которые отчаянно в ней нуждаются. Впервые за 35 лет (Пауэр ошиблась, так как граница закрыта с 1993 года, ровно 30 лет) был открыт пограничный переход между Арменией и Турцией, чтобы помощь можно было доставить до пострадавших от землетрясения», — пишет чиновница.

Она напомнила, что Армения отправила 100 тонн грузов и поисково-спасательную группу.