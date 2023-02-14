Завтра телеканалы и радиостанции Турции, Азербайджана и Северного Кипра проведут совместное вещание в рамках марафона помощи пострадавшим от землетрясения под названием «Турция, единое сердце». С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Марафон помощи пострадавшим от землетрясения в 10 провинциях будет транслироваться в прямом эфире.

Турецкий лидер заявил, что на данный момент турецкому Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) перечислена помощь в размере 8,3 миллиарда лир.

Марафон помощи начнется в 20:00 по местному времени, собранные средства будут перечислены на счет AFAD и турецкого общества «Золотой полумесяц».