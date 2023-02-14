14 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорем Ховаевым. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние армяно-азербайджанского процесса нормализации, переговоры по мирному договору, различные аспекты протестов на Лачинской дороге.

Байрамов заявил, что, несмотря на конструктивные подходы, проявленные нашей страной как в период оккупации ее территорий, так и в постконфликтный период, а также представление предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно препятствует процессу. Он сказал, что Армения бойкотирует следующий раунд переговоров по мирному договору, который намечен на декабрь.

Отмечено использование Лачинской дороги для целей, не предусмотренных трехсторонним заявлением.

Министр добавил, что легитимные требования протестующих до сих пор не выполнены, и армянская сторона использует эту ситуацию в своих политических целях, направляя вопрос в неправильное русло.

Стороны совершили также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.