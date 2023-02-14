За неполный год после начала вторжения в Украину Москва потерпела поражение в стратегическом, тактическом и оперативном планах. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, передает CNN.

По словам генерала Милли, Владимир Путин просчитался, думая, что сможет быстро победить Украину. Сейчас НАТО и ее союзники находятся в пике формы, а Россия стала глобальным изгоем.

«Мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость. Короче говоря, Россия проиграла — они проиграли стратегически, оперативно и тактически, они платят огромную цену на поле боя», — подытожил Милли.

Пока Путин не решит прекратить войну, международное сообщество «продолжит поддерживать Украину оборудованием и возможностями, необходимыми ей для самозащиты», добавил генерал.