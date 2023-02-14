Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства людей, которые занимаются мародерством в зоне землетрясений, или депортировать их, если они являются беженцами. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами, а если мародеры являются беженцами, их следует немедленно отправить в их страны», — сказал Бахчели, выступая в парламенте Турции.

По словам турецкого министра юстиции Бекира Боздага, не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства в регионах, пострадавших от землетрясений. Он также добавил, что 57 человек были арестованы.