Поисково-спасательные группы МЧС Азербайджана утром продолжили операции в районе землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Спустя 198 часов после землетрясения азербайджанские спасатели вызволили Мухаммета Энеса и человека по имени Абулбаки живыми из-под обломков, сообщает АПА.

В результате сложной спасательной операции, проведенной спасателями МЧС Азербайджана совместно с коллегами из Турции и Беларуси, были спасены 2 брата — 17-летний Мухаммед Энес и 21-летний Абдулбаки, которые пробыли под обломками в Кахраманмарашн 198 часов.